Fit Plus sporcusu Emel Eminöz CrossFit yarışında birincilik kürsüsünde

9-10 Mart tarihlerinde İstanbul Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezinde düzenlenen CrossFit Beginner Woman kategorisinde Fit Plus sporcusu Emel Eminöz birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

5 kıta 49 ülkeden başvuru yapan toplam 1200 atletten ön başvuru ve eleme sürecini geçen 210 yabancı 202 Türk sporcu organizasyona katıldı.

İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, Kazakistan, Gürcistan, Rusya, Yunanistan, İran, Hırvatistan, Bosna Hersek, Özbekistan, Mısır, Litvanya, Belarus, Ukrayna, KKTC, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Meksika’dan atletler mücadele etti.

49 ülkeden katılımcı ile düzenlenen crossfit yarışmasında ülkemizden katılan Beginner Woman kategorisinde Emel Eminöz başarılı performansıyla birincilik elde etti.

Emel kürsüye Grand Sapphire Champion Chip 24 forması ile çıkarak büyük gurur yaşadı.

