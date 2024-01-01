Büyükler Liginde Klasman 9 Ocak’ta tamamlanacak

Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği Büyükler Liginde Klasman Müsabakaları 13. ve 14. Hafta oynanacak olan 11 müsabaka ile 9 Ocak’ta tamamlanacak.
Klasman müsabakalarının tamamlanması ile birlikte Play Off eşleşmeleri ( 1-4 ,2-3 ) belli olacak. Play Off Yarı FInal Müsabakaları 20 Şubatta başlayacak.
Büyüklerde 12. Rauf Denktaş Kupası Müsabakaları 26 Ocak da başlayıp 13 Şubatta sona erecek.
12. Rauf Denktaş Kupası kura çekimi 14 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Büyükler Liginde 13. ve 14. hafta müsabaka Programı
13. Hafta
2 OCAK SALI
Büyük Bayan
Vakıflar-GMBÇS 18.00 ASS
MSA-KK 18.00 ARENA
Büyük Erkekler
GMBÇS-KGM 19.30 ARENA
DAÜ-Vakiflar 19.30 LMPS
3 OCAK ÇARŞAMBA
Büyük Bayan
KGM-DAÜ 19.00 ESS
5 OCAK CUMA
UKÜ-Esentepe 18.30 ASS
KGM-Vakiflar 19.00 ESS
14. Hafta
9 OCAK SALI
Büyük Bayan
KGM-GMBÇS 19.00 ESS
UKÜ-DAÜ 19.30 ASS
KK-Esentpe 18.00 ASS
MSA-Vakiflar 18.30 ARENA
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