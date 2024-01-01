Büyükler Liginde Klasman 9 Ocak’ta tamamlanacak

Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği Büyükler Liginde Klasman Müsabakaları 13. ve 14. Hafta oynanacak olan 11 müsabaka ile 9 Ocak’ta tamamlanacak.

Klasman müsabakalarının tamamlanması ile birlikte Play Off eşleşmeleri ( 1-4 ,2-3 ) belli olacak. Play Off Yarı FInal Müsabakaları 20 Şubatta başlayacak.

Büyüklerde 12. Rauf Denktaş Kupası Müsabakaları 26 Ocak da başlayıp 13 Şubatta sona erecek.

12. Rauf Denktaş Kupası kura çekimi 14 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Büyükler Liginde 13. ve 14. hafta müsabaka Programı

13. Hafta

2 OCAK SALI

Büyük Bayan

Vakıflar-GMBÇS 18.00 ASS

MSA-KK 18.00 ARENA

Büyük Erkekler

GMBÇS-KGM 19.30 ARENA

DAÜ-Vakiflar 19.30 LMPS

3 OCAK ÇARŞAMBA

Büyük Bayan

KGM-DAÜ 19.00 ESS

5 OCAK CUMA

UKÜ-Esentepe 18.30 ASS

KGM-Vakiflar 19.00 ESS

14. Hafta

9 OCAK SALI

Büyük Bayan

KGM-GMBÇS 19.00 ESS

UKÜ-DAÜ 19.30 ASS

KK-Esentpe 18.00 ASS

MSA-Vakiflar 18.30 ARENA



