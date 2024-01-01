Emre Kaplan ile Ege Erülkü Slovenya’dan başarıyla döndü

Ülkemizin başarılı bisiklet sporcularından Emre Kaplan ile Ege Erülkü önemli bir başarıya daha imza attı. Emre Kaplan ve Ege Erülkü, Slovenya’nın Novomesto kentinde yapılan pist yarışlarında tecrübeli rakipler arasında başarılı sonuçlar elde etti. Ege Erülkü, ilk gün tüm elemeleri geçtikten sonra finalde eliminasyon yarışını 15. sırada tamamladı. Erülkü, 2. gün point yarışlarında, yine elemeleri başarılı bir şekilde geçtikten sonra finale kalmayı başardı. Finalde ise güç rakipleri arasında muhteşem bir mücadele sergileyen Erülkü 13. sırada kendine yer buldu. Emre Kaplan ise point yarışında çok tecrübeli Avrupa’nın en iyileri ile kıyasıya 100 turluk yarışın sonucunda 17. sırada yer aldı Kafile, 31 Aralık 2023’te adaya döndü.





