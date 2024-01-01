banner913
banner932
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
21 0
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
21 0
 
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
18 0
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
28 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
18 0
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
39 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
41 0
banner996
banner985

Emre Kaplan ile Ege Erülkü Slovenya’dan başarıyla döndü

banner989

banner974
Emre Kaplan ile Ege Erülkü Slovenya’dan başarıyla döndü
banner971
Ülkemizin başarılı bisiklet sporcularından Emre Kaplan ile Ege Erülkü önemli bir başarıya daha imza attı. Emre Kaplan ve Ege Erülkü, Slovenya’nın Novomesto kentinde yapılan pist yarışlarında tecrübeli rakipler arasında başarılı sonuçlar elde etti. Ege Erülkü, ilk gün  tüm elemeleri geçtikten sonra finalde eliminasyon yarışını 15. sırada tamamladı. Erülkü, 2. gün point yarışlarında, yine elemeleri başarılı bir şekilde geçtikten sonra finale kalmayı başardı. Finalde ise güç rakipleri  arasında muhteşem bir mücadele sergileyen Erülkü 13. sırada kendine yer buldu. Emre Kaplan ise point yarışında çok tecrübeli Avrupa’nın en iyileri ile kıyasıya 100 turluk yarışın sonucunda 17. sırada yer aldı Kafile, 31 Aralık 2023’te adaya döndü.


 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.