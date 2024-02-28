Büyük Erkeklerde finalin adı DAÜ-Çamlıkspor

Büyük Erkeklerde Play Off Yarı Final 2. karşılaşmaları sonucunda rakiplerini 3 – 0’lık skorla mağlup eden DAÜ ile Çamlıkspor adlarını finale yazdırdılar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler de Play Off Yarı Final 2. karşılaşmaları Salı akşamı oynandı.

Lefkoşa da oynanan Vakıflar-Çamlıkspor(GMBÇS) müsabakasından 3-0 galibiyetle ayrılan GMBÇS seride durumu 3-0 yaptı ve adını lig Finaline yazdırdı.

Gecenin diğer müsabakasında DAÜ, Erenköy deplasmanında Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlup etti ve seride durumu 3-0 yaparak adını finale yazdıran diğer takım oldu.

ADAY HAKEM KURSU EĞİTİMİ BAŞLADI

KKTC Voleybol Federasyonu ile AÖA arasında, MEGEP kapsamındaki Voleybol eğitim çalışmalarına bir yenisi ilave edilerek öğrencilere yönelik düzenlenen Aday Hakem Kursu pazartesi günü başladı. Kurs direktörlüğünü Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Asbaşkanı Sedat Kılıç'ın yaptığı bu eğitimsel çalışma Cumartesi günü yapılacak Kurs Başarı Sınavı ile tamamlanacak.

Aday Hakem Kursu eğitimine AÖA öğrencileri yanında okul dışından da katılımlar oldu. Yaklaşık 70 kişinin eğitim aldığı Kurs sonrasında başarılı olanlar alacakları Hakemlik Diploması ile resmi müsabakalarda görev yapabilecekler.

Kaya "AÖA ile Federasyonumuz işbirliği içerisinde bu yıl başlatılan ve MEGEP kapsamında yürütülen Voleybol egitimi yanında , gerçekleştirilen bu eğitimsel çalışma ve Kurs katılım sayısı Voleybol adına memnuniyet vericidir. Amacımız Voleybolu yaymak geliştirmek olduğu kadar eğitimsel alanda da gençlerimizin gelişimini sağlamaktır. Bu konuda emeği geçen AÖA yetkililerine de ayrıca teşekkür ederiz.

