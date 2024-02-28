Masa Tenisi U19 Karması Amasya’da tecrübe kazandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu U19 Karması, 20-26 Şubat tarihlerinde Amasya’da düzenlene Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ederek tecrübe ve deneyim kazandı.

6 gün boyunca yoğun bir tempoda karşılaşmalara çıkan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu U19 Karması dün akşam saatlerinde adaya dönüş yaptı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları’nın da yer aldığı kafilede Antrenörler Osman Yurtkan ve İbrahim Oğuz Aydın’ın çalıştırdığı U19 Karması, başarılı maçlar çıkardı. Birçok maç yapma fırsatı bulan sporcularımız şampiyonada büyük tecrübe kazandılar. Şampiyonada mücadele eden sporcularımız şu şekilde;

U19 KIZLAR KARMASI

1.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)

4.Deniz Hasipoğlu (Dumlupınar)

U19 ERKEKLER KARMASI

1.Ali İleri (Lefke Avrupa Üniversitesi)

2.Tuğra Soyer (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3.Demir Tecel (Lefke Avrupa Üniversitesi)

4.Ada Olgun (Net)

ANITKABİR’E ZİYARET

Kafile Ankara üzerinden Amasya’ya giderken, yolculuğun ilk gününde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri olan Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. Anıtkabir’i görme fırsatı bulan sporcularımız daha sonra kara yolu ile Amasya’ya geçti.

BEKİROĞULLARI; “EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK, UMUDUMUZ VAR”

Yolculuk dönüşü şampiyonayı değerlendiren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, “Çocuklarımız için çok büyük bir tecrübe oldu. Kısa sürede birçok maç yapma fırsatı buldular. Orada eksiklerimizin yanında neler yapabileceğimizi de gördük. Uzun zamandır yurt dışında bir organizasyonda yer alamamıştık. Bu tip organizasyonlarda yer almak hem çocuklarımızın gelişimi için hem de motivasyonu için olmazsa olmazdır. Gelecek için umutluyuz” açıklamasını yaptı.



