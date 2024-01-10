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Büyük Bayanlarda lig klasman mücadelesi tamamlandı

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Büyük Bayanlarda 14 hafta süren lig klasman mücadelesi salı akşamı oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı

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Büyük Bayanlarda lig klasman mücadelesi tamamlandı
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Liginde 14 haftalık lig klasman mücadelesi Salı akşamı tamamlandı.
Ligde Çamlık Spor (GMBÇS) Erenköy deplasmanındaKarpazGate Marina(KGM) karşısında 3-0 galibiyetle ayrılarak lig klasmanını 37 puanla 1. sırada tamamladı.KGM almış olduğu mağlubiyetle klasmanı 24 Puanla 4. sırada tamamlayan takım oldu.
DAÜ Lefkoşa deplasmanında UKÜ karşısında 3-0 lık skorla galip geldi ve 36 puanla klasman ikinciliği elde etti .
Esentepe ise, Küçük Kaymaklı karşısında elde ettiği 3-0 lik galibiyetle ile klasmanı 31 puanla 3. sırada tamamlayan takım oldu.
MSA evinde konuk ettiği Vakıfları 3-2 mağlup ederek klasman maçlarını galibiyetle kapattı.
14 Hafta devam eden klasman mücadelesi sonucun da playoff yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu.
1.GMBÇS/4.KGM
2.DAÜ/ 3. Esentepe
Play Off Yarı Final Serisi kazanılmış 3 maç esasına göre oynanacak. Yarı Final serisine GMBÇS ve DAÜ 1-0 üstünlükle başlayacak. Yarı Final Serisi Bayanlarda ve Erkeklerde 20 Şubat tarihinde başlayacak.
 
 
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