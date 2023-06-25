Bedi’s’te smaçlar Çetintaş anısına atılacak

6. Bedi’s Plaj Voleybolu Turnuvası Osman Çetintaş anısına düzenleniyor

Geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası artık Osman Çetintaş anısına oynanacak. Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda 1-2 Temmuz tarihlerinde Bedi’s Plajı’nda gerçekleşecek olan turnuva 2 kategoride oynanacak. Erkekler kategorisi lisansız oyunculardan oluşurken, kızlar ise lisansız veya 18 yaş altı lisanslı oyunculardan kurulacak. İlginin yoğun olduğu turnuvaya 130’a yakın sporcu katılacak.

Turnuva organizatörü Süleyman Rebge turnuva bütçesinin her yıl arttığını, bunun da organizasyonu gerçekleştirmeleri açısından kendilerini çok zorladığını fakat turnuvaya sponsorluk desteği veren Boğaz Endüstri Madencilik (BEM), Aras Cars, Civisilli Gıda, Bedi’s Beach Bar, Ak Techno, Bircent Ayakkabı, Demolay Bar, Medi Foundation, Halken İnşaata ve Zana Group’a teşekkür etti. Ayrıca turnuvaya her zaman olduğu gibi emek veren Voleybol Federasyonu hakemleri Sedat Kılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.

