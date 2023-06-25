Girne Amerikan Üniversitesi çifte şampiyon

U13 Kız - Erkek Rauf Raif Denktaş Takım Şampiyonası'nı Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılan turnuva saat 10.00'da başlarken, Girne Amerikan Üniversitesi U13 Kız ve Erkek Takımları turnuvayı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Oynanan maçlar sonrasında başarılı olanlara ödülleri merhum Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş tarafından takdim edildi. Sıralama şu şekilde oluştu;

U13 KIZLAR

1. Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı

2. Girne Amerikan Üniversitesi B Takımı

3. Girne Amerikan Üniversitesi C Takımı

U13 ERKEKLER

1. Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı

2. Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği

3. Girne Amerikan Üniversitesi B Takımı



