Bayanlarda DAÜ şampiyonluk kapısını araladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmaları salı akşamı oynandı.

Büyük Bayanlar Play Off Final Serisi ilk karşılaşması Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynandı.

DAÜ ile GMBÇS arasında oynanan karşılaşma baştan sona büyük bir mücadele içinde geçti. DAÜ bu zorlu karşılaşmadan 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf oldu ve seride durumu 2-0 yaptı.

Büyük Bayanlar da Final Serisi ikinci karşılaşması 21 Mart Perşembe akşamı saat 18.00 de Arena Spor Salonu’nda oynanacak.

BÜYÜK ERKEKLER DE GMBÇS SERİDE DURUMU EŞİTLEDİ

Büyük Erkekler Play Off Final Serisi ilk karşılaşmasında ise rakibi DAÜ’yü 3-2 mağlup eden GMBÇS seride durumu eşitledi (1-1)

Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmada ilk iki seti alan taraf DAÜ oldu. GMBÇS 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak seride eşitliği yakaladı.

Büyük Erkeklerde FInal Serisi 2. karşılaşması 21 Mart Perşembe akşamı saat 19.30 da Arena Spor Salonun da oynanacak.

