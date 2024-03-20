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İskele’de iki maç da Gençler Birliği’nin

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İskele’de iki maç da Gençler Birliği’nin
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Basketbol Alt Liglerine Salı gecesi iki maçla devam edildi.
İskele Spor Salonu’nda oynanan Damdelen Petrol U 16 Erkekler Liginin önemli maçında Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu’yu 65-58 mağlup etti.
Kılıf&Kılıf U 14 Erkekler Liginde iki İskele takımımın mücadelesinde Ceasar Larnaka Gençler Birliğ Unıted, Ceasar Larnaka Gençler Birliği karşısında 72-32 galip geldi.
 
 
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