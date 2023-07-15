Arena’da voleybol coşkusu yaşandı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde U12 Kız ve U13 Erkek Grupmüsabakaları oynandı.BeachVolley Arena’da düzenlenen Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde dün akşam deprem felaketinde hayatını kaybeden velilerimiz anısına düzenlenen U12 Kız ve U13 Erkek kategorilerinde grup müsabakaları oynandı.Organizasyonun 3. gecesinde 30 karşılaşma oynandı. Dün akşam oynanan karşılaşmalar ile 3. gün sonunda toplamda 78 karşılaşma oynandı.U13 Kız ve U13 Erkek kategorilerinde 26 takım, 30 karşılaşma oynayarak grup müsabakalarını tamamladı.2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 4. gün müsabakaları 17 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Bilindiği gibi organizasyon da 6 kategoride 91 takım mücadele ediyor.