DAÜ, Avrupa İnsan Genetiği Kongresi’nde temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ve ekibi ile İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa İnsan Genetiği Derneği Kongresi’nde (European Society of Human Genetics - ESHG 2023) dört ayrı poster sunumu ile temsil edildi.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa İnsan Genetiği Derneği 56. Kongresi’nde, gelişmiş moleküler yöntemler ile yapılan genetik hastalık araştırmaları, multi-disipliner geneti-genomik araştırmalar, bilimsel uygulamalar kapsamındaki veri ve ölçümlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konular görüşüldü.



Yeniliklerin, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin konuşularak, sonuçlar üzerinde tartışmaların yapıldığı 56. ESHG Kongresi’nde, konularında uzman bilim insanlarının bir araya geldiği önemli bir platform oluşturuldu. Genetik çalışmalar alanında yaşanan güncel gelişmelerin paylaşıldığı bilimsel şölen en verimli şekilde gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, gelecek nesillere yönelik yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamakta olduklarını belirtti.



Tüzmen, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Anabilim Dalının olmazsa olmazı Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar çalışmalarının çok pahalı bütçelere dayalı çalışmalar olmasına rağmen araştırma grubundaki öğrenciler ve hocalar ile birlikte “in silico” (bilgisayara dayalı) çalışmalara da yöneldiklerini ve birçok kitap bölümü ve akademik makale yayınlayarak, örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyduklarını vurguladı.

