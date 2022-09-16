7. Zafer Kupası için geri sayım başladı

21-23 Eylül tarihlerinde Lefkoşa BeachVolley Arena Tesisinde gerçekleşecek olan TVF PRO BEACH TOUR 7. LEFKOŞA ZAFER KUPASI için hazırlıklar tamamlandı. 21 Eylül de başlayacak olan organizasyona Polanya, Ukrayna, Türkiye ve KKTC’den bayanlarda 16 erkeklerde 17 olmak üzere toplam 33 takım katılım gösterecek.

Organizasyonun düzenleneceği BeachVolley Arena da gerekli düzenlemeler ve tadilat işlemleri tamamlanarak dev organizasyona hazır hale getirildi.

TC ile KKTC arasında imzalanan " Gençlik ve Spor İş Birliği Protokolü " çerçevesinde düzenlenecek organizasyon da ilk 5 dereceye giren sporculara toplamda 10000 Euro parasal ödül takdim edilecek. Organizasyon 21 Eylül çarşamba günü saat 16.30 da başlayacak .



