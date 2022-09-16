15 ekip yaraşacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development sponsorluğunda 15 ekibin katılımıyla bugün başlıyor

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 3 Drift NEU Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 5 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Çocuk İrfan Topçu Mitsubishi Lancer Evo X N 7 GOODYEAR Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 8 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 9 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 10 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 11 Team Evo RT Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 12 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 13 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1 15 Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Can-Am Maverick X3 R

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı bugün (17 Eylül Cumartesi) Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de Zet Leisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak. Zet Özel Seyirci Etabı’nda ise 24 araç start alacak.18 Eylül Pazar günü ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.