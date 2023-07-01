6.Bedi’s Osman Çetintaş Plaj Voleybol Anı Turnuvası başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bedi’s Amatör plaj Voleybol turnuvası bu sezon değişiklik yapılarak 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz “Osman Çetintaş” anısına düzenlendi. Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği6.Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası Bedi’s plajında başladı. İlk kez düzenlenen 6. Bedi’s plaj voleybol turnuvası çok sevilen “Osman Çetintaş” için sporcular mücadele ediyor.
Turnuvaya Sponsor Desteği
6.Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası yoğun bir katılımla başlarken, sponsorlar da yoğun destek verdiler. Bu yıl anlamı büyük ve ilk kez organize edilen turnuva, çok sevilen “Osman Çetintaş”anısına oynatılırken, turnuvaya sponsor olarak Boğaz Endüstri Madencilik (BEM), Aras Cars, Civisilli Gıda, Bedi’s Beach Bar, Ak Techno, Bircent Ayakkabı, Demolay Bar, Medi Foundation, Halken İnşaata ve Zana Group olarak çok büyük destek ve katkı koydular. Geçmiş turnuvalarda olduğu gibi bu yıl ki turnuvaya emek veren Voleybol Federasyon hakemlerinden Sedat Kılıç, ekibiyle birlikte destek veriyor.
Grup Maçlarıyla Başladı
2023 yılı adına ilk plaj Voleybol organizasyonu olan,adanın en eğlenceli turnuvası sloganı ile Süleyman Rebge’nin organizasonluğunda gerçekleştirilen 6.Bedi’s “Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvasına 130 sporcunu yoğun ve rekor katılımı ile gerçekleştiriliyor.6.Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası 2 kategoride oynanıyor. Erkekler kategorisi lisansı oyunculardan oluşurken, kızlarda ise lisansı veya 18 yaş altı lisanslı oyuncular mücadele ettiği 6.Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvasına yoğun katılımın olduğu yaklaşık 130 sporcu katılarak kızgın kum üzerinde şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Finaller
ilk gün grup maçlarıyla başlayan 6.Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj Voleybol anı turnuvasında ikinci ve son gün (2 Temmuz Pazar) çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuva tamamlanacak.
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