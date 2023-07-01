Yeniboğaziçi'nin ilk yabancısı Youla

Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeniboğaziçi ilk yabancı transferini Gineli Souleymane Youla ile gerçekleştirdi.

Türkiye liglerinde 2011 yılına kadar 10 sezon 6 takımda yer alan 42 yaşındaki forvet son iki sezondur profesyonel olarak forma giymiyordu.

Yeniboğaziçi Kulübü Başkanı Mehmet Fahlioğulları ve bu transferde bir süredir çaba gösteren Eşbaşkan Rifat Berkel, Youla ile her konuda anlaşma sağladıklarını açıkladılar.

Yeniboğaziçi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"İlk Yabancımız Youla Oldu.

Az önce Başkanımız Mehmet Fahlioğulları ve Eş Başkanımız Rifat berkel Dünyaca ünlü Gine’li oyuncu Souleymane Youla ile Her konuda anlaşma sağlayarak El sıkıştı. 2023/24 Futbol sezonundaki ilk yabancı oyuncumuz Youla oldu."

