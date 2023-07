6. Bedi’s Osman Çetintaş Plaj Voleybol Anı Turnuvası şampiyonları belirlendi

6. Bedi’s “Osman Çetintaş” Plaj Voleybol Anı Turnuvası oynanan final maçları ile tamamlanırken, kızlar kategorisi Cici Şampiyonlar, erkekler kategorisinde ise Aras Cars şampiyon oldular

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bedi’s Amatör plaj voleybol turnuvası bu sezon değişiklik yapılarak 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz “Osman Çetintaş” anısına yoğun bir katılımla düzenlendi. Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası oynanan final maçları ile tamamlandı. 1-2 Temmuz tarihleri arasında Bedi’s plajında bu yıl altıncısı gerçekleştirilen 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvasına kızlar ve erkekler kategorisinde 150’e yakın sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi. “Adanın en eğlenceli turnuvası” sloganı ile gerçekleştirilen 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası ilk kez düzenlenen 6. Bedi’s Plaj Voleybol Turnuvası çok sevilen “Osman Çetintaş” için mücadele eden sporcular iki gün boyunca oynanan karşılaşmaların aradından kızlar kategorisinde Çamlık Spor Kulübü erkekler kategorisinde ise Aras Cars şampiyon oldu.ŞAMPİYONLARYeniboğaziçi Bedi’s plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvasına 150’e yakın sporcunun yoğun ve rekor katılımı ile gerçekleştirililen organizasyonun ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. Turnuvanın ikinci gününde ise çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın kızlar kategorisi finalinde Çamlık Spor Kulübü (Cici Şampiyonlar) rakibi Transformers’i 2-0, erkekler kategorisi finalinde ise Aras Cars rakibi Say Bye Bye takımını 2-1 mağlup ederek ederek şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Enerji, erkeklerde ise Ak Techno oldu. Turnuvada özel ödüller ise en değerli kadın oyuncu Seran Çetintaş, en değerli erkek oyuncu Nafi Çetintaş, en iyi seyirci ise Betül Çetintaş seçildi.SPONSORLARA TEŞEKKÜR EDILDIBEM Ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva organizatörü Süleyman Rebge turnuvaya sponsor olan başta Boğaz Endüstri Madencilik ( BEM) genel müdürü Erhan Bolkan’a, diğer sponsor olan Aras Cars, Civisilli Gıda, Bedi’s Beach Bar, Ak Techno, Bircent Ayakkabı, Demolay Bar, Medi Foundation, Halken İnşaata, Tılsım Çerçeve ve Zana Group’a teşekkür etti. Ayrıca turnuvaya her zaman olduğu gibi emek vere Voleybol Federasyonu Hakemleri Sedat Kılıç ve ekibine teşekkür etti.Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası oynanan final maçların ardından düzenlene ödül töreninde ilk üç dereceye giren takımlara madalyalar, kupalar, sponsorlara plaketler ve özel ödülleri turnuvayı organize eden Süleyman Rebge tarafından verildi.Kızlar Kategorisi1. Cici Şampiyonlar2. Transformers3. EnerjiErkekler Kategorisi1. Aras Cars2. Say Bye Bye3. Ak TechnoÖzel Ödüller :En değerli erkek oyuncu: Nafi ÇetintaşEn değerli kadın oyuncu: Seran ÇetintaşEn iyi seyirci: Betül Çetintaş