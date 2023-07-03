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Arda Erkan anısına kite-surf etkinliği düzenleniyor

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Arda Erkan anısına kite-surf etkinliği düzenleniyor
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Arda Erkan, anısına geleneksel kite surf etkinliğinin 9’uncusu bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında Heaven Surf  House - Yedidalga’da düzenlenecek.
"Başka Ardalar Ölmesin"  sloganıyla yapılacak etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve  Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, ailelerle çocuklarını ve gençleri spora yönelterek, enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla organize ediliyor.  
Arda’nın ailesi konuyla ilgili açıklamasında, “Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucuyla mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfçüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.
 
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