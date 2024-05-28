2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için kayıtlar başlıyor

2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için kayıt işlemleri bugün başlayacak ve işlemleri 7 Haziran Cuma günü sona erecek

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için kayıt işlemleri bugün başlıyor. U12 ,U16 Kız, U13 ,U17 Erkek ve Büyükler olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek olan şampiyona için takım kayıt işlemleri 7 Haziran Cuma günü sona erecek.

Alt yapı kategorileri kulüpler arası düzeyde gerçekleşecektir. Katılımcılar,Büyükler kategorisi ,U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde Kayıt işlemleri geçen yıl olduğu gibi Voleybol Federasyonu Resmi Web Sitesinin , Plaj Voleybolu Linkinden Yıldızlar ve Büyükler başvuru bölümünü doldurarak Kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. İstenilen belgeler programa eksiksiz yüklenecektir. U12 Kız ve U13 Erkek kategorileri için Kayıt işlemleri Federasyona yapılacak.

Alt yapılar için herhangi bir Kayıt Ücreti alınmayacaktır. Büyükler kategorisinde Takım kayıt ücreti 600 TL’dir. Büyükler kategorisinde Kayıt ücreti yatıracak olan takımlar ÖYAK ( Öğretmenler Bankası) şubelerinde 50858 nolu KKTC Voleybol Federasyonu hesabına katılım ücretini yatırabilecekler. Tüm kategorilerde katılım gösterecek sporcular icin sağlık belgesi sunmak zorunludur.

2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi geçen yıl olduğu gibi

- Büyükler kategorisinde Osman Çetintaş

- U16 Kız ve U17 Erkek kategorileri deprem felaketinde kaybetmiş olduğumuz öğretmenlerimiz anısına

- U12 Kız ve U13 Erkekler kategorileri deprem felaketinde kaybettiğimiz velilerimiz anısına düzenlenecek.

2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi müsabaka Programı ve günleri Kayıt işlemleri tamamlandıktan ve katılımcı takım sayısı belli olduktan sonra açıklanacaktır. Şampiyonanın 25 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmakta.

