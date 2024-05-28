Buse çiçeklerle karşılandı

77. Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu olan KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, pazartesi günü adaya döndü. Buse’yi annesi Faika Savaşkan ve babası İlhan Savaşkan, Ercan Havaalanı’nda çiçeklerle karşıladı. Buse, çalışmalarını bir süre adada sürdürecek, ardından 2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle devam ettiği sezona yoğun çalışma ve müsabaka programı ile devam edecek.
Elit atlet Buse Savaşkan’ın yer alacağı sıradaki organizasyon Avrupa Atletizm Şampiyonası olacak. Bu yıl Roma’da düzenlenecek olan şampiyona, 7-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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