2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine rekor katılım

Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine tüm zamanların rekor katılımı oldu. Geçen yıl 91 takımın katılım gösterdiği lige bu yıl 124 takım kayıt yaptırdı

KKTC Voleybol Federasyonunun bu yıl 2. sini gerçekleştireceği ve voleybol camiası olarak anlamı çok büyük olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine tüm zamanların rekor katılımı oldu. Geçen yıl 91 takımın katılım gösterdiği lige bu yıl 124 takım kayıt işlemi gerçekleştirdi.

2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi KKTC Voleybol Federasyonu ile ülkemizin önde gelen şirketlerinden Yüksekbaş Gıda işbirliğinde gerçekleşecek.

Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi adı altında gerçekleşecek olan Şampiyonaya Yüksekbaş Gıda belli giderlere katkı koyarak sponsor olacak..

Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi geçen yıl olduğu gibi bu yılda U12 Kız ,U16 Kız, U13 Erkek, U17 Erkek ,Büyük Bayan ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 kategoride oynanacak. Daha önce 26 Haziran da başlatılması planlanan organizasyon uzun bayram tatili ve okulların yıl sonu mezuniyet balolarının söz konusu tarihlere denk gelmesi sebebi ile başlama tarihi 1 Temmuz Pazartesi olarak değiştirilmiştir. Organizasyon 19 Temmuz akşamı sona erecektir.

124 TAKIM 248 SPORCU

6 kategoride düzenlenecek olan Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde U12 Kızlarda 36, U16 Kızlarda 35, U13 Erkeklerde 13 ,U17 Erkeklerde 18, Büyük Bayanlar da 12 ve Büyük Erkeklerde 10 takım olmak üzere toplamda 124 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kategorilerde ki gruplar , müsabaka günleri ,maç fiksturleri ve organizasyon ile ilgili genel kuralları 15 Haziran Cumartesi günü Federasyonun sosyal medya hesaplarından ( www.kktcvoley.org , Facebook ve instagram hesaplarından) katılımcılara duyurulacaktır.

Kaya " Bizler için anlam ve önemi çok büyük olan ve her zaman kalbimizde yaşayacak olan Sampiyon Meleklerimizi bir kez daha sevgi ve saygı ile anmak adına Federasyon olarak bu organizasyona rekor katılım gösterilmesin de emeği olan Kulüplerimize , hocalarımıza ve sporcularımıza, ayrıca bu anlamlı organizasyona maddi olarak katkı koyan ve sponsor olan Yüksekbaş Gıda Başkan ve Yönetim Kuruluna Voleybol camiası adına teşekkür ederim.

