12. Rauf Denktaş Kupası ve 1. Osman Çetintaş Kupası kuraları çekildi

Voleybol Federasyonu’nun 2023-2024 Sezonu Faaliyet Programı içerisinde yer alan 12. Rauf Denktaş Kupası ve 1. Osman Çetintaş Kupası Kuraları dün çekildi.

12. Rauf Denktaş Kupası 26 Ocak 2024 Tarihinde başlayacak ve 13 Şubat tarihinde tamamlanacak. Bayanlarda Çeyrek Final eşleşmeleri 26 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde, Yarı Final eşleşmeleri 2 Şubat, Final karşılaşması ise 9 Şubat tarihinde oynanacak.

Erkeklerde Yarı Final eşleşmeleri 6 Şubat, Final karşılaşması 13 Şubat da oynanacak. 12. Rauf Denktaş Kupası müsabakaları kazanılmış tek maç eleme sistemine göre Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

1. Osman Çetintaş Kupası U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde 3 Şubat Tarihinde başlayacak ve 11 Şubat da oynanacak Final karşılaşmaları ile tamamlanacak. Müsabakalar Mağusa da oynanacak. Çeyrek Final Karşılaşmaları 3-5 Şubat , Yarı Final karşılaşmaları 7 Şubat ve Final karşılaşmaları 11 Şubat tarihinde oynanacak. Osman Çetintaş Kupasını kazanan takımlar bu kategorilerin Lig Şampiyonları ile Şampiyon Melekler Kupasını oynama hakkını elde edecekler. Lig ve Osman Çetintaş Kupasını ayni takım kazanması halinde lig finalisti Şampiyon Melekler Kupasını oynama hakkını elde edecek.

12. RAUF DENKTAŞ KUPASI BAYANLAR EŞLEŞMELERİ

1. Maç GMBÇS-KK Çeyrek Final

2. Maç MSA- Esentepe Çeyrek Final

3. Maç Vakıflar-KGM Çeyrek Final

4. Maç UKÜ-DAÜ Çeyrek Final

5..Maç 1.Maç Galibi / 2. Maç Galibi Yarı Final

6. Maç 3.Maç Galibi/ 4. Maç Galibi Yarı Final

7. Maç 5. Maç Galibi / 6. Maç Galibi FİNAL

12. RAUF DENKTAŞ KUPASI ERKEKLER EŞLEŞMELERİ

1. Maç DAÜ-Vakıflar Yarı Final

2. Maç GMBÇS-KGM Yarı Final

3. Maç 1.Maç Galibi/ 2. Maç Galibi

1. OSMAN ÇETİNTAŞ KUPASI EŞLEŞMELERİ U16 KIZ

1. Maç GMBÇS/Vakıflar Çeyrek Final

2. Maç MVOSD / MSA Çeyrek Final

3. Maç KK/ MGSK Çeyrek Final

4. Maç KGM-DAÜ Çeyrek Final

5. Maç 1. Maç Galibi /2. Maç Galibi Yarı Final

6. Maç 3. Maç Galibi /4. Maç Galibi Yarı Final

7. Maç 5. Maç Galibi / 6. Maç Galibi FİNAL

U17 ERKEK

1.Maç KGM-GMBÇS

2. Maç DAÜ- 1. Maç Galibi



