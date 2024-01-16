Gençler Birliği’nden kariyerli forvet takviyesi

Süper Lig ekibi Pera L. Gençler Birliği Kongo asılı 34 yaşındaki Fransız forvet Mapuku’yu önceki akşam ülkeye getirterek Acapulco’daki kampına dahil etti

Aksa Süper Ligin ikinci devresinde ligde kalıcı olmayı hedefleyecek olan Pera Larnaka Gençler Birliği, kariyerli forvet Junior M’Pia Mapuku’yu adaya getirdi. Kulüp yöneticileri Cem Kanat ve Mustafa Kabasakal, Kongo asılı 34 yaşındaki Fransız forveti Larnaka Havaalanında karşılayarak takımın kamp yaptığı Acapulco Otel’e getirdiler. Ünlü Fransız forvet Mapuku, Larnaka Gençler Birliği takımı ile birlikte kampa katıldı.

7 Ocak 1990’da doğan Mapuku, Fransa’da Monaco altyapısında yetişti. Levski Sofia, Al ittihad, Slavia Sofia ve Türkiye’de Bandırmaspor gibi takımlarda forma giyen ve gol yollarında etkili bir santrafor olan Mapuku’nun, Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri 150 bin Euro olarak görülüyor.

Mapuku transferiyle ilgili Pera L. Gençler Birliği sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Hoş geldin Mapuku...

PERA Larnaka Gençler Birliği, kariyerli forvet Junior M'Pia Mapuku'yu adaya getirdi.

Kulüp Yöneticilerimiz Cem Kanat ve Mustafa Kabasakal Kongo asılı 34 yaşındaki Fransız forveti hava alanında karşılayarak takımın kamp yaptığı Acapulco Otel'e getirdiler.

Ünlü Fransız asıllı forvet Mapuku Pera Larnaka Gençler Birliği Futbol A takımımız ile birlikte kampa katılacak.

Makupu, 7 Ocak 1990'da doğdu. Mapuku, Fransa'da Monaco altyapısında yetişti ve Levski Sofia, Al ittihad, Slavia Sofia, Türkiye'de Bandırmaspor ve daha birçok ülkenin güçlü takımlarında forma giydi. Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri 150 bin EURO olan Mapuku, gol yollarında son derece etkili bir santrafor olarak tanınıyor.

