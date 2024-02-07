12. Rauf Denktaş Kupası Erkekler kategorisinde ilk finalist Vakıflar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 12. Rauf Denktaş Kupası Erkekler kategorisinde ilk yarı final karşılaşması önceki akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda Vakıflar ile DAÜ arasında oynandı.

Şampiyon Meleklerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan müsabaka 2 saat sürdü. Bu zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf Vakıflar oldu. Vakıflar bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.

Erkeklerde 2. Finalist 8 Şubat Perşembe akşamı oynanacak olan GMBÇS-KGM maçının ardından belli olacak. Müsabaka Saat 18.30 da Mağusa Arena Spor Salonun da oynanacak.



