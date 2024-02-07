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12. Rauf Denktaş Kupası Erkekler kategorisinde ilk finalist Vakıflar

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12. Rauf Denktaş Kupası Erkekler kategorisinde ilk finalist Vakıflar
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 12. Rauf Denktaş Kupası Erkekler kategorisinde ilk yarı final karşılaşması önceki akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda Vakıflar ile DAÜ arasında oynandı.
Şampiyon Meleklerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan müsabaka 2 saat sürdü. Bu zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf Vakıflar oldu. Vakıflar bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.
Erkeklerde 2. Finalist 8 Şubat Perşembe akşamı oynanacak olan GMBÇS-KGM maçının ardından belli olacak. Müsabaka Saat 18.30 da Mağusa Arena Spor Salonun da oynanacak.
 
 
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