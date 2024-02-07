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Pedallar Yol Yarışı için döndü

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Pedallar Yol Yarışı için döndü
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Puanlı Yol Yarışı geçtiğimiz gün yapıldı.
Dört kategoride gerçekleşen yarışta Yıldız B Kategorisinde Rüzgar Direl, Yıldız A Kategorisinde Ege Erülkü, Genç Kız kategorisinde Sıla Kaynak ve Erkek Kategorisinde Hüseyin İlker Erçen birinci oldu.
Yarış sonunda kategorilerde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Yıldız B Kategorisi
1-Rüzgar Direl
2-Ada Deniz Alyaz
3-Poyraz Polat
Yıldız A Kategorisi
1-Ege Erülkü
2-Atlas Toto
3-Doğa Direl
Genç Kız kategorisi
1.Sıla Kaynak
Erkek Kategorisi
1-Hüseyin İlker Erçen
2-Ömer Bülbül
3-Ecvet Orhon
 
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