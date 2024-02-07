Pedallar Yol Yarışı için döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Puanlı Yol Yarışı geçtiğimiz gün yapıldı.

Dört kategoride gerçekleşen yarışta Yıldız B Kategorisinde Rüzgar Direl, Yıldız A Kategorisinde Ege Erülkü, Genç Kız kategorisinde Sıla Kaynak ve Erkek Kategorisinde Hüseyin İlker Erçen birinci oldu.

Yarış sonunda kategorilerde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yıldız B Kategorisi

1-Rüzgar Direl

2-Ada Deniz Alyaz

3-Poyraz Polat

Yıldız A Kategorisi

1-Ege Erülkü

2-Atlas Toto

3-Doğa Direl

Genç Kız kategorisi

1.Sıla Kaynak

Erkek Kategorisi

1-Hüseyin İlker Erçen

2-Ömer Bülbül

3-Ecvet Orhon

