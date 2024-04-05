Zümrütköy bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesinin şirin köylerinden Zümrütköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemizin sevilen simalarından Selçuk Garanti’nin annnesi olan Zümrütköy sakini Şerife Garanti vefat etti.

Garanti’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Zümrütköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Zümrütköy Kabristanlığı’na defnedildi.

