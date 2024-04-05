Kırok: “Yeni bir okul projemiz var”

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yeni bir okul projesi olduğunu açıkladı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Esentepe İlkokulu'nda düzenlenen "Okuma Bayramı" etkinliğine katılarak konuşma yapan Kırok, okulun temellerini bu yıl atmayı hedeflediklerini kaydetti.
Çocukların her şeyin en iyisini hak ettiğini kaydeden Kırok, “Onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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