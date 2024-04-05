banner913
banner932
9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
15 0
Bu gece Kadir Gecesi
Bu gece Kadir Gecesi
27 0
 
Güzelyurt’a dev yatırım
Güzelyurt’a dev yatırım
24 0
“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”
“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”
16 0
Çocuklar cimnastikle mutlu
Çocuklar cimnastikle mutlu
19 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
113 0
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
44 0
banner1012

Kırok: “Yeni bir okul projemiz var”

banner1020

banner974
Kırok: “Yeni bir okul projemiz var”
banner971
Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yeni bir okul projesi olduğunu açıkladı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Esentepe İlkokulu'nda düzenlenen "Okuma Bayramı" etkinliğine katılarak konuşma yapan Kırok, okulun temellerini bu yıl atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çocukların her şeyin en iyisini hak ettiğini kaydeden Kırok, “Onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.