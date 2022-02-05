Ziyamet bir değerini daha yitirdi

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Ziyamet bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Kaleburnu'lu olup olup uzun yıllardır Ziyamet'te yaşayan ve köyün sevilen simalarından Hüseyin Balcıoğlu bugün hayata gözlerini yyumdu.
Balcıoğlu Ziyamet köyü camminde kılınacak ikindi namazına müteakip Kaleburnu köyü kabristanlığına defnedilecek.
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