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Hentbol Kadınlar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

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Hentbol büyük kadınlarda ikinci hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı

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Hentbol Kadınlar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı
Levent – Ozanköy, UKÜ – Şahlan maçlarının dün akşam oynandığı hentbol kadınlar ligi ile ikinci hafta tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan ikinci hafta karşılaşmalarında Levent Ozanköy’ü, UKÜ ise Şahlan’ı mağlup ederek, ikinci haftayı galibiyetle kapatmış oldular.

Gecenin ilk karşılaşmasında Levent ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 15 – 11 önde kapatan Levent, mücadeleden de 28 – 21 galibiyetle ayrıldı. Levent’de 9 golle maçı tamamlayan Gizem, takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Gecenin ikinci maçında ise UKÜ – Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 19-16 önde kapatan UKÜ, sahadan da 43-31 galip ayrılırken, UKÜ oyuncusu Ajda 12 golle maçta ön plana çıkan isim oldu.
 
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