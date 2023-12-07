banner913
banner932
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
32 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
11 0
 
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
90 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
19 0
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
18 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
44 0
banner964
banner985

Ziyamet bir çınarını daha kaybetti

banner989

banner974
Ziyamet bir çınarını daha kaybetti
banner971
Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Ziyamet sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Ziyamet köyü sakini, sevilen sima Döndü Çelik bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Çelik’in cenazesi bugün Ziyamet Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Ziyamet köyü kabristanlığında defnedilecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.