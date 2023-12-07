Ziyamet bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Ziyamet sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Ziyamet köyü sakini, sevilen sima Döndü Çelik bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Çelik’in cenazesi bugün Ziyamet Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Ziyamet köyü kabristanlığında defnedilecek.

