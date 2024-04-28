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10’dan fazla organize suç çetesi faaliyette

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10’dan fazla organize suç çetesi faaliyette
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Güney Kıbrıs’ta son dönemde artan suçlarda en büyük etkinin, 10’dan fazla organize suç çetesinin faaliyetleri olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Dünya Organize Suç Endeksi ve İnterpol verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 10’dan fazla organize suç örgütünün faaliyet yürüttüğünü yazdı.
Gazete, iki yılda bir yayınlanan Dünya Organize Suç Endeksi’nin 2023 yılı raporuna göre Güney Kıbrıs’ta organize suç örgütü sayısının 10’dan fazla olduğunu, bu örgütlerde ağırlıklı olarak yabancı uyrukluların, yani Kafkas, Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri vatandaşlarının yer aldıklarını belirterek, KKTC’de de İnterpol tarafından aranan ve Güney Kıbrıs’taki suç örgütleriyle iş birliği yapan pek çok suçlunun saklandığını iddia etti.
Haberde, bu çetelerin ağırlıklı olarak uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı yaptıkları da belirtildi.  
 
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