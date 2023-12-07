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Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
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Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi

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Haspolat İlkokulu’nda Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak hedefi ile Kıbrıs Kültür Günü düzenlendi

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Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
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Haspolat İlkokulu’nda 2 yıldır düzenlenen Kıbrıs Kültür Günü etkinliği bu yıl da Yerli Malı Haftası ile birlikte gerçekleştirildi.
Haspolat İlkokulu’nda etkinlikle ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak hedefi ile düzenlenen bu özel günde bizlere özgü değerlerle Kıbrıslı olmanın gururunu bir kez daha hissettik.

Sabah itibariyle başlayan etkinliklerimizde kültürümüze ait yiyecek, içecek ve eşyalarımızın tanıtımı amaçlı istasyonlarımız kuruldu. Bu istasyonlarımızda çocuklarımız çok eğlenerek kültürümüzü yaşayarak öğrendiler.

Kültürümüze ait el sanatları ile eşyalarımızdan oluşan sergimiz de öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. Kültür ve sanat odamızın hazırlanmasında en başta okulumuz öğretmenlerinden Mürüde Şah’a, diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi için canla başla uğraşan tüm öğretmenlerime, OAB üyelerimize, çalışanlarıma ve UKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü başkanı ve öğrencilerine, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü başkanı ve öğrencileri ile ASBÜ Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü başkanı ve öğrencilerine gün boyunca koydukları katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.

Kültür ve sanat odamızın oluşumuna ve okulumuzun Halk Dansları ekibinin Kıyafetlerinin tamamlanmasında katkıda bulunan Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu’na ve Sanat Danışmanı Adem Öksüzoğlu’na, HASDER El Sanatları Başkanı Hasan Çağlıoğlu, TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, öğrencilerimize öğlen arasında Kıbrıs usulü köfte ikramında bulunan Gülen Tüfekçi ve ailesine, Portokal Atışalım, Dillirga , Feslikan ve Al yemeni şarkılarıyla öğrencilerimizle sahne paylaşan değerli bestekâr ve emekli öğretmen Cemal Özgürsel’e ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosuna teşekkürlerimizi sunarız.”
 


 
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