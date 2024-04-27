Dev derbide Fenerbahçe sevindi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 19 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 19 Krunic), İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski (Dk. 88 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 74 Dzeko)

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi (Dk. 62 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 46 Ghezzal), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 30 Batshuayi, Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 82 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 25 Al Musrati (Beşiktaş)



Ülker Stadı'nda oynanan dev mücadelede Beşiktaş'ta Al-Musrati, VAR incelemesi sonrasında rakibi Fred'e yaptığı faul nedeniyle 24. dakikada kırmızı kart gördü.

Michy Batshuayi, 30. dakikada ev sahibi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.

Fenerbahçe, 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle derbide skoru 2-0 yaptı.

Konuk Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren deneyimli yıldızı Cenk Tosun'un güzel golüyle 82. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede skor değişmedi ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 89'a çıkaran Fenerbahçe, 93 puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Ligde bu sezon 13. kez sahadan yenik ayrılan ve 51 puanda kalan Beşiktaş ise üçünçülük iddiasında yara aldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

GOL: 30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

GOL: 69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

GOL: 82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.