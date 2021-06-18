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Yıldızev ailesi çınarını kaybetti

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Yıldızev ailesi çınarını kaybetti
Piyangolar Dairesi Müdürü Osman Yıldızev babası Yusuf Yıldızev hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Yusuf Yıldızev bugün akşam üzeri hayata gözlerini yumdu.
Yıldızev'in cenazesi yarın saat 12.00'de Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

 
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