Yıldızev ailesi çınarını kaybetti

Piyangolar Dairesi Müdürü Osman Yıldızev babası Yusuf Yıldızev hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Yusuf Yıldızev bugün akşam üzeri hayata gözlerini yumdu.
Yıldızev'in cenazesi yarın saat 12.00'de Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
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