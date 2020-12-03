Yıldırım köyünü şok eden ölüm

Gazimağusa ilçesine bağlı köylerden Yıldırım köyünde öğleden sonra yaşanan ani ölüm köyü şok etti.

Köyün sevilen simalarından uzun yıllar Gazimağusa Liman Müdürlüğü'nde görev yaparak emekli olan Hasan Öncün bugün öğle saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Yıldırım Spor Kulübü'nde başkanlık yaptığı dönemlerde kulübe önemli başarılar yaşatan Hasan Öncün'ün ölümü başta ailesi olmak üzere köyde ve bölgede büyük üzüntü yarattı.