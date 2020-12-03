İngiltere'de ölüm sayısı toplam 60.000’ne ulaştı

COVID-19: Birleşik Krallık’taki ölüm sayısı 60.000’ine ulaştı, ve 414 kişi daha hayatını kaybetti.
Hükümet rakamlarına göre, İngiltere’de son 24 saatte 14.879 doğrulanmış COVID-19 vakası ve 414 ölüm kaydedildi.
Birleşik Krallık’taki toplam koronavirüs vaka sayısını 1.674.134’e, pozitif bir COVID-19 testinden sonraki 28 gün içindeki toplam ölüm sayısını 60.113’e çıkarıyor.
Çarşamba günü 16.170 vaka ve 648 ölüm kaydedildi.
İngiltere, COVID-19 aşılama programına başlamaya hazırlanırken Profesör Jonathan Van-Tam, Pfizer / BioNTech aşısının ilk teslimatlarının bugün geleceğini açıkladı.