Yeşilköy bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Yeşilköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeşilköy sakini ve sevilen çınarlarından Katriye Safaoğlu bugün vefat etti.
Safaoğlu2nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın (14 Şubat 2024) Yeşilköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeşilköy kabristanlığına defnedilecek.
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