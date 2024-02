Tatar: "Adaletin yerini bulması için bağımsız Türk yargısına güveniyoruz”

İsias Otel’e ilişkin devam eden yargı süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda hassasiyetlerinin büyük olduğunu vurgulayarak, ailelerin olayda bir “kasıt” olduğuna yönelik taleplerini hatırlattı, enkaz etrafında ayakta duran binalara işaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın ardından gittiği Adıyaman’da İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu. Tatar, Şampiyon Meleklerin depremde hayatını kaybettiği otelle ilgili dava konusunda “Adaletin yerini bulması için bağımsız Türk yargısı mutlak surette gereğini yapacaktır. Bağımsız Türk yargısına güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

İsias Otel’e ilişkin devam eden yargı süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda hassasiyetlerinin büyük olduğunu vurgulayarak, ailelerin olayda bir “kasıt” olduğuna yönelik taleplerini hatırlattı, enkaz etrafında ayakta duran binalara işaret etti.

Tatar, ailelerin ve çocukların huzur bulması için adaletin teslim edilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Benzer acıların bir daha yaşanmaması ve gelecek nesillerin korunması adına tüm bu yaşananlardan millet, Türkiye ve KKTC olarak dersler alınması gerektiğini kaydeden Tatar, bundan sonraki süreçte yetkililerin çok daha hassas ve dikkatli olması temennisinde bulundu.

Tatar, Kıbrıs’ta yer alan bir fay hattından bahsedildiğini anımsatarak, bu yönde düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu acının ailelerle birlikte yaşandığını belirten Tatar, “İsias’la birlikte milletimizin yüreği parçalanmıştır, canlar yanmıştır. Bu acıyı halen yüreklerimizde taşıyoruz. Hayatta olduğumuz sürece bu acıyı yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekler’in hayatını kaybettiği İsias Otel enkazını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, basına konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Adıyaman’da Deprem Şehitliği’ni de ziyaret etti.



“Bu olay Kıbrıs Türkü için büyük bir acı... Bu kadar çocuğu bir binada kaybetmeyi kabul etmek kolay değildir”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Otel enkazı önünde yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak ifade edilen depremde, o esnada Adıyaman’da bulunan voleybol şampiyonları Şampiyon Melekler, bazı öğretmen ve ailelerinin İsias Otel’in yıkılmasıyla hayatını kaybettiğini hatırlatarak, o gün itibarıyla Kıbrıs Türk halkının bu acıyı ailelerle birlikte yaşadığını kaydetti.

Otel içerisinde başka vatandaşların, rehberlerin olduğunu ifade eden, genelde ise yaklaşık 53 bin kişinin bu depremde hayatını kaybettiğini belirten Tatar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk milletine ise başsağlığı dileklerini yineledi.

“İsias’la birlikte milletimizin yüreği parçalanmıştır, canlar yanmıştır. Bu acıyı halen yüreklerimizde taşıyoruz. Yaşadığımız sürece, bu acıyı da yaşamaya devam edeceğiz” diyen Tatar, adada Rum-Yunan ikilisine karşı verilen mücadelede yaşananların getirdiği acıyla Kıbrıs Türk halkının bugünlere geldiğini ancak 6 Şubat’ın Kıbrıs Türk halkı için çok büyük bir acı olduğunu dile getirdi.

Tatar, “Bu kadar çocuğu böyle bir bina altında kaybetmeyi kabul etmek kolay değildir. Bu acı hep olacaktır. Bu acı hep yüreğimizi parçalayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Geçen hafta kaybettiklerimizi törenlerle aldık”



Geçen hafta depremin yıl dönümünde Türkiye ve KKTC’de çeşitli törenlerle, kaybedilenlerin anıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekler’in kabirlerini ve diğer kaybedilenlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini, ortak bir anma töreni yapıldığını kaydetti.

Tatar, Adıyaman halkıyla bugün burada yeniden bu acıyı paylaştığını ifade ederek, 6 Şubat sabahı Adıyaman valisi, belediye başkanı ve o zamanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptığı görüşmeleri ve yaşananları dün gibi hatırladığını söyledi, “Bu acıyı birlikte yaşadık. Acımız, yüreklerimizi dağlayarak bizi yakınlaştırmıştır. 6 Şubat 2023 tarihi her zaman yüreğimizde olacaktır. Her yıl hep birlikte kaybettiklerimizi anacağız. Acımız büyüktür, acımız milletindir” dedi.

Tatar, depremin hemen ardından yapılan değerlendirmeler sonucu Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları, Sivil Savunma Teşkilatı, çok sayıda sağlık çalışanı ve gönüllülerin Adıyaman'a gelip, bir hafta boyunca burada canları kurtarmak için olağanüstü bir gayretle çalıştıklarını ama canlı birine ulaşamadıklarını da hatırlattı.



“Böyle acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz”



Devam eden İsias Otel yargı sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Şu anda bir yargı süreci var. Geçen haftalarda duruşma yapıldı. Başbakanımız, milletvekillerimiz, aileler, hepsi buradaydı. Herkes yakinen bu süreci izliyor. Bizim için hassasiyet çok büyüktür çünkü ailelerin feryadı, ailelerin, çocukların huzur bulabilmesi için, adaletin yerini bulması içindir. Adaletin yerini bulması için de elbette bağımsız Türk yargısı mutlak surette gereğini yapacaktır. Gerekli raporlar ve incelemeler makamlara sunulmuştur. Ailelerin beklentisi bu olayda bir ‘kasıt’ olduğu yönündedir. Gerçekten bu enkaza ve etrafındaki binalara baktığınızda, çevredeki binalar dimdik ayakta duruyor. Ancak bu bina, kum yığınına dönüşmüş ve burada canlar gitmiştir.”

Ersin Tatar, bağımsız Türk yargısına duydukları güvenin de altını çizdi.

En büyük temennilerinin böyle acıların bir daha yaşanmaması için bundan sonraki süreçte yetkililerin çok daha hassas ve dikkatli bir şekilde davranması ve binaların en iyi şekilde yapılması olduğunu kaydeden Tatar, gerekli derslerin çıkarılması çağrısında bulundu.

Bu yaşanmışlıklardan sonra KKTC’de de her şeyin gözden geçirildiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs için de Güney Anadolu’dan gelen, İskele, Gazimağusa ve Baf’a kadar giden bir fay hattından bahsedildiğini belirterek, ilgili tüm düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.





Adıyaman Kabristanlığı



Cumhurbaşkanı Tatar, İsias Otel enkazının bulunduğu yerin ardından Adıyaman’daki Deprem Şehitleri Mezarlığı’nı ziyaret etti. Tatar, burada kabirlere çiçek bırakarak, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün de Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitleri Mezarlığı’na ziyarette bulunmuştu.