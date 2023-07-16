Yeniboğaziçi yasta

Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar polis teşkilatına hizmet vermiş olan emekli polis başmüfettişi Necat Asilsoy bugün hayata gözlerini yumdu.

Yeniboğaziçi köyünün büyük ailelerinden olan Tümkan ailesinin sevilen isimlerinden olan Necat Asilsoy 69 yaşında vefat etti.

Asilsoy, yarın Yeniboğaziçi Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Yeniboğaziçi köy mezarlığına defnedilecek.