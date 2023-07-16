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Yol kenarında ölü bulundu

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Yol kenarında ölü bulundu
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Kıbrıs kültürünü yaşatmaya devam eden Dağyolu Fota köyünün sevilen ismi Mustafa Üstüntaş namı değer Mustafa Damat yaşamını yitirdi. Üstüntaş, bugün kılınacak öğle namazı sonrası Dağyolu Fota köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.
Polis, Mustafa Üstüntaş'ın dün saat 20.00 sıralarında, Türkeli’de toprak yol kenarında ölü olarak bulunduğunu açıkladı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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