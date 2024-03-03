Yeniboğaziçi'ni şok eden ölüm

Ülkemizin hızla gelişen bölgelerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi köyünün sevilen insanlarından, emekli polis çavuşu 65 yaşındaki Mehmet Çakıcı, hayatını kaybetti. Çakıcı’nın ani ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Çakıcı'nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Yeniboğaziçi kabristanlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.