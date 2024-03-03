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Yeniboğaziçi'ni şok eden ölüm

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Yeniboğaziçi'ni şok eden ölüm
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Ülkemizin hızla gelişen bölgelerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi köyünün sevilen insanlarından, emekli polis çavuşu 65 yaşındaki Mehmet Çakıcı, hayatını kaybetti. Çakıcı’nın ani ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Çakıcı'nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Yeniboğaziçi kabristanlığına defnedilecek.
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