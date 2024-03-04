Polis göz açtırmadı

Trafik denetimlerinde 641 araç sürücüsüne ceza kesildi, 68 araç ise trafikten men edildi

Ülke genelinde önceki gün polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda 641 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı; 68 araç ise trafikten men edildi.2 bin 2 yüz 13 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 426’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmaktan ve 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.