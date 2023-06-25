Yeni Erenköy Vechi abisine ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeni Erenköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy sakini, sevilen insan Vecihi Erdoğan Tulga bugün vefat etti.
Tulga'nın cenazesi bugün kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeni Erenköy Kabristanlığı'na defnedilecek.
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