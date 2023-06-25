Müthiş maç Marmara’nın

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisi heyecanı oynanan ilk maçla başladı. Marmara ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan mücadele, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı.Baştan sonra büyük bir çekişme yaşanan maçın ilk periyodunu Marmara 18-17 önde tamamlarken, ikinci periyotta iki takım da eşit sayı attı. Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, son periyoda Marmara’nın tek sayılık üstünlüğü ile girildi.Büyük heyecana sahne olan maçın bitimine 4 dakika kala 49-49’luk eşitlik oluştu. Bu dakikadan sonra özellikle Sude Kadıoğlu’nun skorer oyunu ile maçı koparmayı başaran Marmara, karşılaşmadan 61-51 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.Lefkoşa ekibinde Yağmur Bozoğlan 16 sayı, Sude Kadıoğlu 14 sayı, Havva Arabacıoğlu da 12 sayı 12 ribaunt ile mücadeleyi tamamladı. DAÜ’nün en etkili oyuncusu 15 sayı 10 ribaunt ile oynayan Zeynep Gül Tan oldu.