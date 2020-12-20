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YDÜ’nün acı kaybı

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YDÜ Veteriner Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut yaşamını yitirdi

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YDÜ’nün acı kaybı
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut
yaşamını yitirdi.
Turgut’un dün sabah evinin önünde spor yaparken aniden rahatsızlık geçirdiği ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Turgut’un ölümü, YDÜ camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
 
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