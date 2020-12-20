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Güzelyurt, Elif öğretmene ağlıyor

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Güzelyurt, Elif öğretmene ağlıyor
Güzelyurt Meslek Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden 41 yaşındaki Elif Kutlu'nun beklenmedik ölümü, ailesini ve çevresini yasa boğdu. 
Önceki gece aniden rahatsızlandığı öğrenilen genç öğretmen, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek acil yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.  
Kutlu’nun saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdiği açıklandı.
 
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