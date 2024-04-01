Yalova camiası yasta

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar Yalova Spor Kulübü’ne hizmet vermiş, kulübün emektarı, Yalova sevdalısı iyi insan Hüseyin Şahin hayatını kaybetti.

Şahin’in vefatı başta ailesi olmak üzere Yalova camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi 2 Nisan Salı günü öğle namazına müteakip Yuvacık Kabristanlığı'na defnedilecek.

