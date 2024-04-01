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Yunanistan Dışişleri Bakanı yarın Güney Kıbrıs’a gidecek

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Yunanistan Dışişleri Bakanı yarın Güney Kıbrıs’a gidecek
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, yarın Güney Kıbrıs’a giderek resmi temaslarda bulunacak.
Güney Kıbrıs'taki haber sitelerinde yer alan habere göre Yerapetridis, güneyi ziyaretinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüşecek.
 
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