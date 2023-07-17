Vadili, Duran amcasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili köyü sevilen bir çınarını saha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili’nin büyük ailelerinden Özer ailesinin çınarı olan Duran Özer bugün vefat etti.
Duran Özer’in cenazesi yarın Vadili Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.
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