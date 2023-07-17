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Uluçam: “Yasaklı ilaçları içeren ithal sebze ve meyve tüketicilere sunuluyor”

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Uluçam: “Yasaklı ilaçları içeren ithal sebze ve meyve tüketicilere sunuluyor”
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Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Hal Yasası’nın tüzükleri olmadığından yasaklı ilaçları içeren ithal sebze ve meyvenin ülkeye girebildiğini söyledi.
"Kavga dövüş geçirilen Hal Yasası’nın tüzükleri konusunda hiçbir çalışma olmadığını, bunun  tüccarlara fayda sağladığını" savunan  Erkut Uluçam, tüketicilere ‘Tüccarların fahiş fiyatlarını protesto için ithal yaş sebze ve meyveleri market kasasında bırakın’ diyerek seslendi.  
KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası adına açıklama yapan Erkut Uluçam, şu değerlendirme ve tespitleri paylaştı:
“Üreticinin soğuk hava depolarında limonu olmasına rağmen tüccar üreticinin limonunu almayıp fiyatları fahişçe artırarak yurt dışından ithalat kapısını açmak için aynı oyunu oynuyor…Domateste ve çilekte olduğu gibi. Narenciye ülkesinde üreticiyi ithalatçıya ezdirmeye devam ediliyor.
KKTC’ye girmesi yasak tarımsal ilaçlardan (aktif maddesi Spirodiclofen olan), ülkeye ithal edilen elma, armut gibi ürünler bu yasaklı ilaçları bünyesinDe barındırmaktadır. Ülkeye girişte analizi yapılan elma, armut gibi ürünlerde bu yasaklı ilaç analiz sonucunda çıksa bile ilaç limit altı olduğunda ülkeye girişine izin verilmektedir. Eğer bu ilaç yasaklı ise yurt dışından ithal edilen sebze ve meyvede de bu ilaç varsa ve limitin altında olsa bile bu ürünler ülkeye girmemeli. Tüketici zehirlenmemeli. Yerli üretici sebze ve meyvede zararlılarla mücadelede ilaç bulmakla cebelleşirken, yasaklı ilaçları içeren ithal sebze ve meyve tüketicilere sunuluyor. Yerli üretiminin neden önemli olduğu da esas burada ortaya çıkmaktadır. Sonuç mu? Aynı tas aynı hamam... ... Kısacası elma, armudu yemeyin.”
 
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